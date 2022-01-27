Минздрав дал рекомендации по лечению легкой формы коронавируса

Министерство здравоохранения России опубликовало памятку на своем сайте с рекомендациями по лечению легкой формы коронавируса. В ней говорится, что всем тем, кто был вакцинирован, но заболел, стоит оставаться дома и контролировать температуру тела каждые сутки. Лечение в стационаре таким пациентам не потребуется.

Скорую помощь необходимо вызывать только лицам, которые входят в группу риска. А также тем, у кого появляется чувство нехватки воздуха, одышка, учащение дыхания или боль в грудной клетке. Обращаться за экстренной помощью рекомендуется и в случае, если температура тела поднялась выше 38 градусов.

При этом Минздрав предупреждает, что самостоятельно принимать антибиотики не стоит.

Несовершеннолетним в случае выявления коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. Им врачи дистанционно назначат лечение.