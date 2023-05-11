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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:20

Массажист Таранов заявил, что антицеллюлитный и лимфодренажный массаж поможет похудеть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Массажист Павел Таранов заявил, что антицеллюлитный и лимфодренажный массаж поможет похудеть.

«Наиболее эффективными видами массажа для похудения считаются антицеллюлитный и лимфодренажный, а также баночный, аппаратный и медовый. Например, при лимфодренажном применяются мягкие техники на отток лимфы, а антицеллюлитный является более грубым и глубоким видом. Для похудения необходимо пройти 10-15 сеансов, а массажные техники можно применять и самостоятельно, хоть и без проработки мышц. Так, рекомендуется поглаживать, растирать и разминать живот, кисти, стопы, икроножные мышцы, бедра и шею», — приводит слова Таранова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1578517
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