Мануальный терапевт рассказал, почему при сколиозе могут быть проблемы с сердцем

Ортопед Петр Волков объяснил боль в сердце при сколиозе деформацией грудной клетки.

«Дело в том, что сердце прикрыто ребрами, которые крепятся к грудине и грудным позвонкам. При «скручивании» и боковом отклонении позвонков идет функциональный блок и перегрузка межпозвоночных, реберно-позвоночных и грудино-реберных суставов, поэтому это приводит к деформации грудной клетки, что может приводить к боли в области сердца», — приводит слова Волкова Life.ru.