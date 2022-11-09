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Мануальный терапевт рассказал, когда начинают появляться проблемы с позвоночником

Мария Гусева
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Мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, в каком возрасте начинают появляться разные проблемы с позвоночником.

«Основная статистика показывает, что после 35 лет начинается старение соединительной ткани, межпозвонковых дисков и прочих структур позвоночника. Люди в молодости, как правило, выше, а к старости становятся на четыре сантиметра ниже из-за того, что межпозвонковые диски начинают проседать. Это все связано с механизмами старения и с возможностью любой клетки удерживать воду», — цитирует Life.ru Кабычкина.

Специалист дал несколько советов по поводу осанки и положения тела во время работы за компьютером.

«Должна быть правильная поза, обязательно компьютер должен быть на уровне глаз и удален не меньше чем на метр. Тогда центр тяжести не смещен. Важно, чтобы при этом рука, которая управляет мышью, локоть ее был зафиксирован на подлокотнике кресла, чтобы рука не находилась в висячем положении», — резюмировал он.

Источник: https://life.ru/p/1368522
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