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10 октября, 08:45

Маммолог рассказал, кто из женщин менее подвержен раку груди

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в

Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, кто из женщин меньше других рискует заболеть раком молочной железы.

Оказалось, те представительницы прекрасного пола, которые ведут здоровый образ жизни, не имеют лишнего веса и вредных привычек, менее подвержены онкологии груди. «Исследования показывают, что у физически активных женщин риск развития рака молочной железы ниже, — отмечает врач. Женщины с избыточным весом или ожирением имеют более высокий риск развития рака груди. Употребление алкоголя и курение повышают риск развития рака молочной железы».

Защитить от опасного заболевания поможет также грудное вскармливание. Женщины, не прибегающие к использованию гормональной терапии, тоже менее подвержены новообразованиям в молочных железах.

Однако на сегодняшний день добиться стопроцентной защиты от рака груди, не представляется возможным. Поэтому будьте внимательны, регулярно проходите обследования и делайте маммограмму. Своевременное выявление онкологии — верный шанс к её скорому излечению

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