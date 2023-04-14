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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:24

Маммолог назвал четыре факта о раке молочной железы, которые могут спасти чью-то жизнь

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Онколог Владимир Воротников заявил, что рак молочной железы может угрожать груди любого размера.

«Регулярное обследование — ключ к выздоровлению. Чтобы обнаружить развитие злокачественной опухоли на ранних стадиях, необходимо проходить маммографию минимум один раз в два года. Если врач сказал вам, что вы в группе риска, маммографию, УЗИ или даже МРТ нужно делать чаще. Узнайте, чем болели мама, бабушка и мама бабушки, — пригодится! Рак молочной железы бывает спорадическим (ненаследственным) и наследственным. Если хотя бы у кого-то в роду были злокачественные опухоли молочных желез или яичников, женщина могла унаследовать генетическую мутацию и имеет повышенный риск развития рака. Приверженцы ЗОЖ болеют реже и выздоравливают быстрее. Это самая главная рекомендация и одновременно самая сложная в исполнении. Отказ от вредных привычек, в том числе курения и особенно алкоголя, а еще рациональное питание, физическая активность и отсутствие избыточного веса — такой подход действительно поможет минимизировать риски. Внимание к анализам — залог долгой жизни. При подозрении на опухоль, а также для определения стадии процесса необходимо пройти гистологическое исследование. Иногда рак молочной железы на ранних этапах маскируется под фиброаденому — доброкачественную опухоль», — приводит слова Воротникова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1572207
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