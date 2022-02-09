Малышева рассказала, когда необходимо вызывать врача при омикроне

Врач и телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram перечислила симптомы омикрона, при которых необходимо вызывать неотложную помощь.

«Омикрон-штамм протекает либо бессимптомно, либо в виде легкого заболевания, напоминающего ОРЗ. И он не поражает легкие. Тем не менее, у людей с ослабленным иммунитетом даже самая простая инфекция может протекать тяжело», — заявляет врач.

Малышева рекомендует вызывать врача, если у вас температура выше 38,5 градусов, которая не снижается более трех дней даже с помощью лекарств, а также есть имеется одышка.

Врач напомнила, что тяжелее коронавирус переносят люди, страдающие ожирением, сахарным диабетом, иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями и аутоимунными болезнями.