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Сегодня, 08:25

Малышева назвала три продукта против старения

Телеведущая Елена Малышева перечислила три эффективных продукта против старения
Галина Глазко
Дрожжевой хлеб.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перечислила три продукта против старения. По ее словам, это дрожжи, баранина и говядина.

«Витамин B2 — великий борец со старением. Стоит употреблять дрожжи, так как в этом продукте содержится большое количество этого витамина. Кстати, масса людей борется за бездрожжевой хлеб. Это глупость, потому что дрожжи там есть», — пояснила Малышева.

При этом врач отметила, что дрожжи необходимо употреблять разведенными в теплой воде.

Ее коллеги по программе отметили, что в 100 граммах дрожжей содержится 320 процентов его суточной нормы. Для поддержания молодости достаточно будет примерно 30 граммов. В 100 граммах баранины содержится 270 процентов суточной нормы витамина B2, а в говядине — 200 процентов суточной нормы.

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