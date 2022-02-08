Малышева назвала три продукта против старения

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перечислила три продукта против старения. По ее словам, это дрожжи, баранина и говядина.

«Витамин B2 — великий борец со старением. Стоит употреблять дрожжи, так как в этом продукте содержится большое количество этого витамина. Кстати, масса людей борется за бездрожжевой хлеб. Это глупость, потому что дрожжи там есть», — пояснила Малышева.

При этом врач отметила, что дрожжи необходимо употреблять разведенными в теплой воде.

Ее коллеги по программе отметили, что в 100 граммах дрожжей содержится 320 процентов его суточной нормы. Для поддержания молодости достаточно будет примерно 30 граммов. В 100 граммах баранины содержится 270 процентов суточной нормы витамина B2, а в говядине — 200 процентов суточной нормы.