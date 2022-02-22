Малышева назвала неочевидное полезное свойство оливкового масла

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе со своими коллегами в новом выпуске программы «Жить здорово!» рассказала о неожиданных полезных свойствах оливкового масла.

По словам специалистов, это масло снижает смертность от рака и других опасных заболеваний.

Малышева сообщила об исследовании американских ученых, которые подтверждают эту теорию.

«В 2022 году мир убивался по поводу коронавируса, а в США опубликовали исследование почти на 37 тысячах людей, за которыми смотрели 28 лет. Оно показало, что регулярное потребление продукта в дозе одной чайной ложки значительно снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов», — отметила врач-телеведущая.

Также специалисты отмечают, что оливковое масло уменьшает смертность от онкологических заболеваний на 17 процентов и риск возникновения всех видов деменции на 30 процентов.