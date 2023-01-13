Малышева дала совет по уходу за кожей

Популярный врач и телеведущая Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!» рассказала о компоненте, который поможет справиться с сухостью кожи.

«Я — поклонник мочевины. На коробках всегда написана концентрация. Она тут же сухость убирает моментально», — посоветовала специалист.

Елена Малышева объяснила, что, если воздух в помещении, где вы находитесь не увлажняется, а его влажность должна быть выше 40 процентов, то крем будет не увлажнять кожу, а начнет вытягивать из нее влагу. Также необходимо следить за внутренним балансом и не забывать регулярно пить воду.