Лыжи или сноуборд: россияне поставили точку в вечном споре

В России наблюдается всплеск спроса на сноуборды и лыжи сразу в нескольких регионах страны.

К сноуборду россияне проявляют больший интерес, чем к лыжам. Это следует из аналитики сервиса объявлений «Юла» за октябрь 2022 года, результаты которой оказались в распоряжении Life.

Согласно исследованию, в Приморском и Хабаровском крае предпочитают катание на сноубордах: спрос на них в 2,5 раза превышает предложение. В Новосибирской области интерес к снежным доскам вырос на 75 процентов, а к лыжам — на 33 процента.

В некоторых регионах происходит обратная ситуация. Например, в Нижегородской области сноуборды теряют популярность и спрос на них ниже предложения на 67 процентов, а лыжи набирают: спрос на них выше предложения на 57 процентов.

В среднем цена на сноуборд держится на уровне 5000-15 000 рублей. Лыжи в среднем продают за 3000-7000 рублей.