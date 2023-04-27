Лор Найденова назвала уши дырками и объяснила, как за ними ухаживать
Лор Александра Найденова назвала уши дырками и объяснила, как за ними ухаживать.
«Такой простой вопрос, который мы все время усложняем. Итак, ухо представляет собой дырку, да-да, дырку. Таких в нашем организме в зависимости от пола разное количество. Как мы ухаживаем за дырками? Внутрь ни в коем случае не лезем, только обрабатываем наружно», — приводит слова Найденовой Life.ru.
Источник: https://life.ru/p/1575330
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