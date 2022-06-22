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Куда клещ кусает чаще всего? Рассказала врач

Врач назвала участки тела, куда чаще всего кусает клещ
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Клещи обитают на высокой траве.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Анастасия Якупова рассказала, куда чаще всего кусает клещ. По ее словам, детей и взрослых насекомое кусает в разные места. Так, клещи присасываются в основном к паху и подмышкам у взрослых, а у детей обычно это уши, волосистая часть головы и шея.

«Клещ способен укусить в любое место, но обращаются к нам чаще именно с этими участками. Также это живот, между лопаток, поясница и ягодицы. Сложно объяснить, почему клещи присасываются у взрослых и детей на разные участки тела. Ребенок меньше ростом и клещ быстрее поднимается, как вариант», — приводит слова врача Е1.

При обнаружении клеща необходимо его удалить. Однако лучше делать это не самостоятельно, а отправится в травмпункт. Далее стоит отправить клеща на исследование, чтобы определить, является ли он переносчиком инфекции.

При энцефалите вводят иммуноглобулин, при боррелиозе прописываются антибиотики, однако это сделать необходимо в первые 72 часа после укуса.

Клещ. Сезон клещей: что делать и где не гулять. Советы эксперта

Источник: https://www.e1.ru/text/health/2022/06/21/71424236/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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