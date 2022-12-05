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Сегодня, 15:30

Косметолог рассказала, существует ли зависимость от бьюти-инъекций

Виктория Кравченко
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Фото Global Look Press

Медицинский косметолог Екатерина Гамалея ответила на вопрос о том, что может произойти после прекращения применения определенных лекарств или косметических процедур.

«Привыкания нет, так как в них не используются гормональные препараты — лишь те, что симулируют регенерацию. Другими словами, в косметологии не используются препараты, подразумевающие привыкания, то есть ни одно из действующих веществ не оказывает влияния на внутренние процессы нашего организма», — объяснила Life.ru.

По словам косметолога, не вызывает привыкания и ботокс, главный компонент которого ботулотоксин, который расслабляет мышцы лица, позволяя ликвидировать морщины.

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