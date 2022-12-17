Косметолог рассказала, какая процедура поможет избавиться от прыщей и целлюлита

Врач-дерматовенеролог-косметолог Валентина Альбова рассказала, что дарсонвализация поможет избавиться от ряда косметических проблем, в том числе — от выпадения волос, целлюлита и прыщей.

«Дарсонваль — это физиотерапевтический аппарат для воздействия на кожу импульсными токами высокого напряжения и малой силы с параллельным образованием озона. Использование дарсонваля справляется с огромным количеством косметических задач, при этом процедуры не вызывают дискомфорта и побочных эффектов», — приводит Life.ru слова Альбовой.

Эксперт отметила, что в косметологии этот прибор используют при лечении расширенных пор, нарушении роста волос, для улучшения тургора (эластичности) и цвета кожи, а также профилактики варикозного расширения век. При этом дарсонвализация проводится по чистой сухой коже. При использовании этого прибора на лице следует полностью удалить макияж, умыться гелем или пенкой. Применение аппарата не подразумевает нанесения других косметических средств. Использование сывороток, масок, кремов под дарсонваль может вызвать дискомфорт и раздражение кожи.

«По окончании процедуры необходимо очистить лицо — протереть лосьоном или умыть лицо с очищающим средством по типу кожи — и затем нанести увлажняющий крем. Озон, вырабатываемый во время процедуры, оказывает мощное бактерицидное действие, слегка подсушивает кожу. И чтобы избежать шелушения и сухости, необходимо завершать процедуру с использованием увлажняющих средств. Во время курса процедур можно делать маски», — добавила Альбова.

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