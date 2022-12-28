Косметолог рассказала, как увеличение губ может повлиять на внешность

Специалист объяснила, какие последствия могут ждать при неправильно выполненной процедуре.

Врач-косметолог, дерматовенеролог Евгения Склярова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что процедура увеличения губ порой может неожиданно «преобразить» лицо. Специалист пояснила, что при неграмотном подходе нередко меняются пропорции лица, оно теряет гармоничность, может выглядеть странно и даже безобразно, искажаются контур губ и выворотность, опускаются уголки или появляется «утиный рот».

Какие еще проблемы может спровоцировать увеличение губ и кому эта процедура противопоказана, читайте в полной версии материала в «СЭ».