Косметолог рассказала, как улучшить состояние кожи после бурных праздников

В «РИА Новости» опубликовали рекомендации главного врача Московского центра дерматовенерологии и косметологии, косметолога Ольги Жуковой, которые помогут улучшить внешний вид после новогодних застолий.

Из-за злоупотребления жирной пищей появляются припухлости, отеки и синяки под глазами, высыпания на коже. По мнению специалиста, эффективно сработают маски и легкий массаж — лимфодренажный или кусочками льда.

«Лучше выбирать косметические маски для лица промышленного производства и приобрести их заранее, так как праздники длятся несколько дней — востребованы упаковки масок из 5-7 штук», — пояснила косметолог и отметила, что в состав таких средств входят компоненты, увлажняющие и нормализующие цвет кожи, а также обмен веществ в ней. Это могут быть гиалуроновая кислота, глицерин, ароматические и цветочные масла, экстракт алоэ вера, сыворотки и муцин.

Помимо масок, по словам Ольги Жуковой, можно прибегнуть к лимфодренажному массажу. Он не только улучшит внешний вид, но и снимет напряжение в мышцах, а вместе с ним и головную боль. В массаже можно использовать кусочки льда с отварами разных трав, это минимизирует высыпания.

Чтобы избавиться от последствий застолья, нужно заранее выпить сорбент — лучше за 30 минут. Также диетолог посоветовала пить обычную воду без газа, избегать копченых, сладких и соленых блюд.