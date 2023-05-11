Косметолог раскрыла, как за 20 минут помолодеть на несколько лет

Косметолог Надия Кислова заявила, что SMAS-лифтинг позволит разгладить морщины и вернуть овал лица.

«SMAS-лифтинге — эта аппаратная процедура подходит даже самым занятым людям. Время визита у косметолога — около часа, а сама манипуляция занимает всего 20-30 минут, при этом эффект заметен сразу. Среди эффектов: кожа лица подтягивается, ярко выраженный лифтинг-эффект, разглаживаются некоторые морщинки, уменьшаются жировые отложения на лице», — приводит слова Кисловой Life.ru.