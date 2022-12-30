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Сегодня, 16:30

Косметолог предупредила о главных минусах татуажа

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дерматокосметолог Татьяна Малышева назвала главные минусы татуажа.

По ее словам, от медицинских последствий в данном случае не застрахован никто. Также у некоторых могут проявиться аллергические эффекты.

«Неудачную работу удаляют только лазером. Единственный эффективный и проверенный способ удалить татуаж на лице — воспользоваться лазерными технологиями. Это долго, дорого и не всегда безопасно (существуют противопоказания).
Что говорят исследования? У 83 процентов респондентов негативная реакция была связана с применением цветных красителей. «Краски для проведения процедуры могут содержать канцерогенные вещества», так писал Вольфганг Бемлер, профессор дерматологии Регенсбургского университета», — приводит Life.ru слова Малышевой.

Ранее дерматолог Ольга Андриянова объяснила, как предотвратить обветривание кожи зимой.

Источник: https://life.ru/p/1549244
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