Косметолог перечислила ошибки при уходе за кожей зимой

Врач-косметолог Наталья Самойлова рассказала, как правильно ухаживать за кожей в холодное время года, сообщает Life.ru.

По словам медика, нельзя использовать тот же комплекс средств по уходу, что и летом. Нужно использовать косметику с более плотной текстурой, использовать средства с церамидами, которые восстанавливают водно-липидную мантию кожи и помогают справиться с ощущением стянутости, а также сыворотками и кремами с гиалуроновой кислотой в составе, они активно насыщают кожу влагой.

Косметолог не рекомендует применять агрессивные очищающие средства: скрабы, средства с сульфатами, спиртовые лосьоны, высокоактивные кислоты и массажные щеточки. По мнению Самойловой, лучше пользоваться легкими энзимными пилингами или гоммажами.

Врач посоветовала наносить крем не позже, чем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы дать ему время впитаться и образовать на коже защитную пленку, предотвращающую потерю влаги.

Также медик отметила важность средств с солнцезащитными фильтрами. Зимой солнечные лучи свободно проникают через плотные облака и тучи, отражаются от снега и льда и оказывают влияние на кожу, подвергая ее процессам фотостарения.