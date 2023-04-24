Косметолог перечислила 4 способа борьбы с шелушением кожи

Врач Татьяна Баллирано заявила, что скрабы могут усугубить проблему шелушения кожи.

«В домашних условиях, во-первых, никаких скрабов, сильных кислотных пилингов — только нежное очищение, нежное отшелушивание, умывание теплой водой, только используем гоммаж. Конечно, до дермы никакие наружные средства не доходят, поэтому здесь уже нужен специалист, то есть надо сделать инъекции в дерму», — приводит слова Баллирано Life.ru.