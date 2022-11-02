Косметолог отметила, что употребление молока усугубляет проблему с акне

Косметолог Оксана Кохнович рассказала, что употребление молока может усугубить проблему с акне.

«В последние годы действительно отмечается рост акне и действительно прослеживается параллель, что люди стали больше употреблять молока. Не в чистом виде, а в кофе!» — приводит Life.ru лова Кахнович.

Также специалист отметила, что взрослому человеку достаточно употреблять в день не более 100-150 миллилитров молока. И посоветовала исключить коровье молоко из рациона, а кофе делать на любом растительном при воспалениях на лице.

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