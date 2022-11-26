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Сегодня, 17:10

Косметолог объяснила, как выбрать правильную мочалку

Анна Горшкова
Корреспондент
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Косметолог Анастасия Паскова объяснила, как выбрать правильную мочалку. По ее словам, между синтетической и натуральной лучше склониться ко второй.

«Безусловно, те, что из природного волокна, оказывают положительное воздействие. Здесь присутствует целый ряд волокон, который отличается по воздействию на кожу», — приводит слова эксперта Life.

По оценке Пасковой, заменять мочалку на жесткую щетку — это не лучшее решение для ухода за кожей. Она объяснила, что тип мочалки напрямую должен зависеть от области ее применения. Например, жесткие варианты подойдут для пилинга, а мягкие — для детей и кожи лица.

По словам Пасковой, вариант должен подбираться индивидуально, важно учитывать тип, чувствительность кожи, наличие аллергических реакций и дерматологических проблем.

Источник: https://life.ru/p/1541584
Здоровье
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