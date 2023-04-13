Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:02

Косметолог объяснила, как правильно подобрать солнцезащитный крем и не обгореть на пляже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Косметолог Кристина Радина заявила, что солнцезащитные крема для кожи должны содержать витамин Е.

«В первую очередь для защиты лица от солнца нужно пользоваться кремом с содержанием SPF. Чтобы правильно его подобрать, надо определить свой цветотип, которых всего четыре. Так, к первому относятся люди с очень светлой кожей. Как правило, это обладатели веснушек, рыжих волос, голубых и зеленых глаз. Они очень быстро обгорают на солнце из-за тонкой кожи, поэтому таким людям подходит крем с SPF-защитой с индексом от 40 и выше. Ко второму цветотипу относятся люди со светлой кожей, более толстой. У них меньше разных высыпаний, могут быть голубые и карие глаза. Им подходят крема с SPF-защитой около 30. На пляже крем следует постоянно обновлять или же использовать влагостойкий, чтобы он не смылся в море. При этом в составе средства должен быть витамин Е или гиалуроновая кислота, чтобы кожа увлажнялась», — приводит слова Радиной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1572096
0
Читайте также
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гинеколог назвала факторы, «убивающие» женское здоровье

Дерматолог объяснила, как бороться с трещинами на пятках
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости