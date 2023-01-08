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Сегодня, 13:00

Косметолог объяснила, как избавиться от мешков под глазами

Ольга Стрельникова
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nakaridore/Freepik.

Врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Томс в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что убирать мешки под глазами нужно, начав с нормализации водного баланса в организме. Это поможет стимулировать циркуляцию жидкости. Пейте простую воду, можно добавить немного лимона. Не нагружайте организм питьем на ночь.

Также ускорить циркуляцию поможет физическая активность — прогулки на свежем воздухе или тренировки в зале.

В борьбе с мешками под глазами, по словам Анны Томс, будут эффективны самомассаж и контрастный душ. Усилить эффект можно, приложив лед или чайные пакетики к мешкам или ополоснув лицо холодной водой. В качестве экспресс-средства от мешков под глазами подойдут специальные патчи.

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