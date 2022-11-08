Косметолог назвала семь признаков некачественного увеличения губ

Пластический хирург, косметолог Амина Кибишева назвала признаки некачественно увеличенных губ.

«Если взять, условно, 1 мл геля и заполнить им маленькие тонкие губы или большие широкие, то смотреться после процедуры такие губы будут по-разному. Маленькие губы будут выглядеть с «переизбытком» и казаться чрезмерно «вздутыми». В больших губах гель может зрительно «раствориться» и быть менее заметным», — приводит слова Кибишевой Life.

При некачественном увеличении губ может произойти нарушение приема пищи, трудности артикуляции в момент речи, отсутствие естественных складок и борозд. Кроме того, женщина заметит, что визуально губы будто «лоснятся» и выглядят чрезмерно гладкими. А во время сна будет непроизвольно выделяться слюна, при этом рот останется полуоткрытым, продолжила косметолог.

Еще два признака — испытываемые трудности при поцелуе и заметная асимметрия губ.