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Косметолог назвала причины старения кожи

Ольга Стрельникова
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Девушка указывает на лоб.
Фото Freepik/drobotdean

Врач-косметолог Оксана Чащина в интервью «Газете.ру» рассказала, что причины старения кожи связаны в первую очередь с изменениями в структуре коллагена и эластина. С годами эти белки перестают заменяться новыми, растягиваются, истончаются, что делает кожу менее упругой, образуются морщины.

Немалое значение, по словам эксперта, играет воздействие UV-излучения. Оно провоцирует расширение сосудов, воспаления и пигментацию.

Еще одна из причин преждевременного старения кожи — нарушение режима сна и отдыха, которое приводит к недостаточной выработке мелатонина. Гормон сна относится к антиоксидантам и обладает свойствами онкопротектора. При его дефиците организм попросту не успевает восстанавливаться.

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