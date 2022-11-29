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Сегодня, 15:00

Косметолог назвала причины появления акне в зрелом возрасте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Косметолог Татьяна Баллирано назвала причины появления акне у людей в зрелом возрасте.

«Во-первых, это просто генетическая предрасположенность, очень часто встречается. Второе — банальное неочищение кожи, когда загрязняются поры, присоединяется вторичная инфекция, появляется воспаление. И, как ни странно, при гиперочищении [появляется акне], когда используют эксфолианты, какие-то пилинги. Иногда до двух-трех раз в день», — приводит Life.ru слова Баллирано.

Также эксперт отметила, что акне появляется из-за чрезмерного загара и может проявиться у женщин на фоне гормонального сбоя.

Ранее косметолог Надежда Петраш предостерегла пациентов с акне от нитевого лифтинга.

Источник: https://life.ru/p/1542168
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