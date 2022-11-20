Косметолог Малышева назвала причины появления морщин над губой, как у Дженнифер Кулидж

Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала о причинах появления морщин над губой, как у актрисы американского телесериала «Белый лотос» Дженнифер Кулидж.

«В области вокруг рта практически отсутствует подкожно-жировая клетчатка, поэтому со временем в результате активной мимики (смех, жевание жвачки, курение) круговая мышца рта приводится в напряжение и образуются кисетные морщины. Вторая причина — это гормональный сбой, ведь в зрелом возрасте сокращается выработка коллагена, что приводит к сухой и дряблой коже. Третий фактор — старение лицевого скелета (потеря зубов, истончение эмали, неправильный прикус). Четвертый — это климат: перепады температур и солнечные лучи запускают процесс старения. И наконец, несбалансированное питание, в том числе недостаточное употребление воды», — приводит «Life.ru» слова Малышевой.

Косметолог отметила, что к самым доступным методам борьбы с кисетными морщинами относятся гимнастика и массаж, а также уходовая косметика.

«Такие методы будут помогать до определенного возраста, здесь от образа жизни и генетики многое зависит. После 30-35 лет необходимо обращаться за помощью к специалистам», — добавила она.