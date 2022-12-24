Кондитер перечислил десерты, которые можно есть при похудении
Кондитер Дмитрий Дюран перечислил десерты, которые можно есть при похудении. По словам повара, десерты с высоким содержанием клетчатки — это отличный способ удовлетворить тягу к сладкому, одновременно сдерживая аппетит.
Сладости по особой рецептуре с высоким содержанием клетчатки могут включать в себя множество вариантов, например, мороженое, печенье или даже слойки.
«Фрукты, например виноград с низкокалорийными взбитыми сливками и несколькими орехами или с греческим йогуртом с небольшим количеством меда — здоровый перекус, который не навредит фигуре и удовлетворит сладкоежек. Эти варианты сочетают в себе углеводы, белок и немного жира, что позволяет быстро насытиться», — цитирует Дюрана Life.ru.
Источник: https://life.ru/p/1547997
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