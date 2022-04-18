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Кому противопоказано упражнение «вакуум живота»? Рассказала тренер

Тренер рассказала о вреде упражнения «вакуум живота»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
«Вакуум живота» запрещается беременным.
Фото fitseven.ru.

Тренер по бодифлексу Ольга Левкун отметила эффективность популярного упражнения для стройности «вакуум живота». Однако, по словам эксперта, его можно выполнять не всем.

В первую очередь упражнение запрещается беременным женщинам и тем, кто недавно родил при помощи кесарево сечения.

«Не рекомендую упражнение даже на ранних сроках беременности, так как увеличивается риск кислородного голодания. Также при выполнении упражнения брюшные мышцы необходимо сильно притягивать к позвоночнику, что может быть физически опасно для плода», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Также не стоит выполнять «вакуум» при инфекционных болезнях половых органов, миоме матки, проблемах с ЖКТ, заболеваниях брюшной полости и малого таза.

Всем остальным можно добавить данное упражнение в тренировочную программу. «Вакуум» помогает нормализовать пищеварение, укрепить иммунитет, улучшить кровообращение и укрепить мышцы пресса.

Тренировка пресса. Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Источник: https://rsport.ria.ru/20220417/uprazhneniya-1780963699.html
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