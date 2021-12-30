Кому обязательно нужно принимать витамин D? Рассказала врач

Врач-диетолог Оренбургского областного центра общественного здоровья и профилактики Галина Джорова перечислила те категории людей, кому необходимо принимать витамин D. По ее словам, его дефицит влияет на развитие простудных заболеваний, туберкулеза, диабета, пародонтоза, рассеянного склероза и даже рака.

«Витамин D обязательно должны принимать жители северных регионов, беременные и кормящие женщины, а также люди с заболеваниями кишечника. В группу риска также входят люди старше 60 лет, вегетарианцы и те, у кого есть лишний вес.

Витамин D делится на две фракции: D2 и D3. Первый поступает в организм с пищей — это преимущественно злаковые и грибы. А второй вырабатывается под воздействием ультрафиолета. Его также можно получить с такими продуктами, как сливочное масло, твердые сыры, жирная рыба, желтки яиц", — сказала Джорова в ролике, опубликованном во «Вконтакте».

Она также отметила, что витамин D регулирует уровень инсулина, обеспечивает хорошее функционирование нервной системы, препятствует росту опухолевых клеток.