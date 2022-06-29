Кому нельзя есть окрошку? Рассказал врач

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, кому нельзя есть окрошку. По его словам, популярное летнее блюдо можно употреблять не всем. Не рекомендуется окрошку есть при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«Грубая клетчатка, содержащаяся в сырых овощах, способна провоцировать раздражение слизистой. В связи с этим, пациентам с хроническим гастритом, колитом, язвой или же в период обострения не стоит употреблять окрошку. Также сырые овощи вызывают повышенное газообразование», — приводит слова Зиннатуллина радио Sputnik.

При этом квас также считается не самой полезной заправкой для людей с проблемами ЖКТ. А у людей с лактазной недостаточностью употребление кефира может вызывать диарею, вздутие и урчание в животе.