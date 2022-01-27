Комаровский заявил, что при простуде не нужен постельный режим

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, почему при простуде необходимо избегать постельного режима. По мнению доктора, при ОРВИ важно носить теплую одежду, находиться в проветриваемом помещении и пить много жидкости. Если сильно повышена температура, он советует принять парацетамол. При этом Комаровский исключает постельный режим.

«Если вы находитесь в горизонтальном положении, то дышать тяжелее. Если человек постоянно меняет положение тела, дышит полной грудью, то в такой ситуации вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких, ниже», — так объясняет это врач.

Комаровский отмечает, что сейчас общемировая тенденция заключается в том, что человека выписывают и предлагают вернуться в привычный режим уже на следующий день после операции. Однако ходить на работу с признаками простуды в условиях коронавируса он не рекомендует.