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Сегодня, 16:05

Китайские ученые нашли блюдо, которое избавит от подагры

Ольга Стрельникова
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Китайская еда.
Фото Global Look Press

Ученые из Китая нашли блюдо, способное избавить от проблемы подагры.

Ученые из Китая рассказали о национальном блюде цзяншуйцай, которое прекрасно работает, как профилактическое средство от подагры. Цзяншуйцай — это заквашенные на воде после варки лапши («крахмальном молоке») овощи. Блюдо содержит особый фермент GR-3, который расщепляет мочевую кислоту — главную причину развития подагры.

По словам китайских ученых, цзяншуйцай поможет также предотвратить мочекаменную болезнь и половую дисфункцию. Чтобы получить максимальную пользу, нужно съесть не только сами овощи, но и выпить жидкость, в которой они заквашивались.

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