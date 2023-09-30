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Стиль жизни и ЗОЖ

30 сентября, 18:00

Ке Хюи Куан рассказал о своем персонаже в видео о создании второго сезона «Локи»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Marvel Entertainment опубликовал новое видео о создании второго сезона «Локи», в котором знакомит с персонажем Ке Хюи Куана. В проекте актер сыграл сотрудника TVA ОБ.

Ке Хюи Куан описал своего героя умным, забавным и ориентирующимся в делах Управления временными изменениями.

Премьера второго сезона «Локи» пройдет 5 октября на платформе Disney+. Главные роли в сериале сыграли Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино, Гугу Мбата-Роу, Вунми Моссаку, Тара Стронг и Джонатан Мэйджерс.

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