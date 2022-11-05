Кардиолог рассказал, в каком случае разница в давлении на руках опасна для жизни

Кардиолог Ольга Молчанова рассказала, в каком случае разница в давлении на руках может быть опасна для жизни.

«Если разница не превышает двух миллиметров ртутного столба, то это может быть физиологично, то есть нормально. И, может быть, для здоровых людей это норма. Но, если больше, закрадывается мысль о каком-то заболевании. И в первую очередь думают о таком заболевании, как коарктация аорты, которое нуждается в оперативном лечении», — приводит Life.ru слова Молчановой.

Эксперт советует пройти обследование в случае, если разница в давлении на руках больше двух миллиметров. Отличие в 5-10 миллиметров может говорить о коарктации аорты — врожденном пороке сердца, который повышает риск инсультов и инфарктов. По словам Молчановой, при данной патологии требуется хирургическое вмешательство.

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