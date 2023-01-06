Кардиолог рассказал о продуктах, полезных для сердца и сосудов

По словам специалиста, необходимо включить в рацион эти семь продуктов.

Врач-кардиолог Юрий Пикша в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что с помощью диеты можно существенно улучшить здоровье сердца и сосудов. Обязательными в рационе должны стать орехи (грецкие, арахис, миндаль, фисташки), изюм, овсянка, нут, фасоль, гранат и авокадо. Эти продукты разнопланово воздействуют на организм, избавляя от вредного холестерина, нормализуя давление, укрепляя стенки сосудов и снабжая все органы и системы необходимыми витаминами и микроэлементами.

«Несомненно, нужно стараться избегать волнений и стрессов, больше заниматься спортом (особенно йогой). Но вместе с тем не стоит забывать и о правильном питании. В меню всегда должны быть продукты, полезные для сердца», — заключил Юрий Пикша.

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