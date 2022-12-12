Кардиолог рассказал, как пережить тропические ливни в декабре без вреда для здоровья

Кардиолог-терапевт «Сергей Васильев рассказал, как пережить ненастную погоду середины декабря, сообщает Life.ru.

1. Нужно одеваться по погоде. Если влажно, идет дождь или снег, в первую очередь следует надеть непромокаемую обувь, а также не забыть про шапку, капюшон и перчатки. Если холодно, то стоит утепляться с помощью многослойной одежды или термобелья. Не нужно пренебрегать шерстяными носками и шарфом.

2. В переменчивую погоду легче всего распространяются вирусные заболевания, поэтому необходимо усилить карантинные мероприятия: ношение масок в общественном месте, мытье рук, профилактический прием витаминов, соблюдение режима питания и сна.

3. Декабрь отличается барическими скачками, поэтому, чтобы не усугублять атмосферное воздействие на организм, рекомендуется уменьшить прием алкоголя, объем физических нагрузок и других стрессов.

4. Кроме того, последний месяц в году — это время повышенного травматизма. Опасность представляют обледеневшие дороги, ступеньки, снег на крышах и балконах, поэтому нужно соблюдать осторожность при передвижении как пешком, так и на машине.

5. Следует аккуратно принимать препараты, назначенные врачом.