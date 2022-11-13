Кардиолог перечислил 10 главных витаминов для поддержания здоровья сердца

Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов перечислил наиболее важные витамины и минералы для поддержания здоровья сердца.

«Кальций играет важную роль в регуляции частоты сердечных сокращений и ритма, а также необходим для укрепления стенок вен и артерий. Низкий уровень кальция в крови увеличивает риск желудочковой тахикардии или слишком быстрые сокращения нижних палат сердца», — приводит слова медика Life.

Однако он предупредил, что опасным для здоровья сердца может оказаться как недостаток, так и избыток кальция. Чтобы восполнить его дефицит, нужно употреблять рыбий жир и кисломолочные продукты.

Второй важный витамин для сердца — магний, без него поднимается давление, так как стенки сосудов — это тоже мышечная ткань. Магний способствует расслаблению сердечной мышцы и улучшает метаболизм, предотвращая аритмию. По словам доктора, для восполнения магния нужны бобовые, рыба и мясо.

Замыкает тройку самых важных элементов калий, который обеспечивает нормальное сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Потребление рекомендуемого количества — 4700 миллиграммов в день — снижает риск возникновения сердечных заболеваний, сердечных приступов и инсультов, пояснил Османов. Для поддержания уровня калия в организме следует употреблять орехи, картофель, сухофрукты.

Османов также назвал необходимыми для работы сердца витамин С, Q10 (коэнзим), фосфор, витамин Е (токоферол), витамин В1 (тиамин), витамины группы А (ретинол), витамин B6.