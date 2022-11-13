ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

13 ноября, 20:15

Кардиолог перечислил 10 главных витаминов для поддержания здоровья сердца

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов перечислил наиболее важные витамины и минералы для поддержания здоровья сердца.

«Кальций играет важную роль в регуляции частоты сердечных сокращений и ритма, а также необходим для укрепления стенок вен и артерий. Низкий уровень кальция в крови увеличивает риск желудочковой тахикардии или слишком быстрые сокращения нижних палат сердца», — приводит слова медика Life.

Однако он предупредил, что опасным для здоровья сердца может оказаться как недостаток, так и избыток кальция. Чтобы восполнить его дефицит, нужно употреблять рыбий жир и кисломолочные продукты.

Второй важный витамин для сердца — магний, без него поднимается давление, так как стенки сосудов — это тоже мышечная ткань. Магний способствует расслаблению сердечной мышцы и улучшает метаболизм, предотвращая аритмию. По словам доктора, для восполнения магния нужны бобовые, рыба и мясо.

Замыкает тройку самых важных элементов калий, который обеспечивает нормальное сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Потребление рекомендуемого количества — 4700 миллиграммов в день — снижает риск возникновения сердечных заболеваний, сердечных приступов и инсультов, пояснил Османов. Для поддержания уровня калия в организме следует употреблять орехи, картофель, сухофрукты.

Османов также назвал необходимыми для работы сердца витамин С, Q10 (коэнзим), фосфор, витамин Е (токоферол), витамин В1 (тиамин), витамины группы А (ретинол), витамин B6.

Источник: https://life.ru/p/1538569
Витамины
Здоровье
0
Читайте также
Махачев поедет драться в Австралию. Его соперник еще ни разу не проигрывал в UFC
Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эндокринолог назвала три причины сдать кровь на железо

Врач объяснила, как ожирение повышает риск бесплодия у мужчин и женщин
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости