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Сегодня, 15:30

Кардиолог объяснила, как действовать в первый час после наступления гипертонического криза

Иван Торопцев
Корреспондент
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Таблетки и тонометр.
Фото Global Look Press

Кардиолог Наталия Золотарева рассказала, какие действия нужно предпринимать в первый час после наступления гипертонического криза.

«Гипертонический криз можно заподозрить, если вы отмечаете у себя такие симптомы, как головная боль, тошнота, головокружение, бледность или гиперемия лица на фоне повышения давления. В такой ситуации важно успокоиться, лечь или сесть, принять успокаивающий препарат, можно положить таблетку каптоприла 25 мг под язык и опустить ноги и руки в горячую воду. При неэффективности этих мероприятий в течение одного часа нужно вызвать скорую», — приводит Life.ru слова Золотаревой.

Ранее кардиолог Ольга Савонина рассказала о вредных привычках для сердца.

Источник: https://life.ru/p/1540627
Здоровье
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