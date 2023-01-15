Кардиолог назвала внешние признаки болезней сердца

Врач-кардиолог Иван Ефремкин в интервью изданию «Газета.ру» рассказал, что бдительность в оценке внешних проявлений сердечных заболеваний не повредит. Однако ставить диагноз себе самостоятельно тоже не стоит.

По словам эксперта, постоянные покраснения на коже могут быть следствием повышенного давления. Синий оттенок кожи рук, ног, губ, ушных раковин или слизистых — так называемый цианоз, говорит о сердечной недостаточности.

Обратить внимание Иван Ефремкин посоветовал и на бледные, холодные ноги в сочетании с уменьшением мышечной массы — эти признаки указывают на нарушения артериального кровоснабжения, наличие холестериновых бляшек или поражение нервных окончаний (нейропатию).

О наследственной гиперхолестеринемии, при которой вероятно развитие преждевременного атеросклероза, может говорить белый или серый круг по краю роговицы. Желтоватые образования на веках (ксантомы) и в области глаз (ксантелазмы) свидетельствуют об образовании холестериновых бляшек, заключила медик.

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