Кардиолог назвала способы справиться с пониженным давлением

Врач-кардиолог Валентина Шмыкова рассказала, как справиться с пониженным давлением.

«При первичной гипотонии, не связанной с другими болезнями, проводят комплексные немедикаментозные и медикаментозные мероприятия для предотвращения вторичных изменений в органах и системах, связанные с хронической нехваткой кислорода», — приводит Life.ru слова Шмыковой.

Врач отметила, что больным следует соблюдать режим дня, включающий полноценный сон, разумное соотношение труда и отдыха, сбалансированное питание, употребление достаточного количества жидкости — не менее 1,5-2 литра жидкости в сутки.

Шмыкова подчеркнула, что для улучшения качества жизни необходимо попытаться обнаружить факторы, вызывающие снижение давления, и стараться их избегать или полностью исключить. К ним можно отнести резкое вставание, длительное пребывание в вертикальном положении, нахождение в душных помещениях, высокая температура воздуха, физическая работа, особенно в условиях жары, а также связанная с этим возможная потеря жидкости.