Кардиолог назвала различия одышки при анемии, пневмонии и инсульте

Врач-кардиолог клинико-диагностического центра Юлия Чернядьева рассказала, что является предвестником одышки и как не пропустить начало серьезной болезни.

«Одышка — это одна из приспособительных функций организма, выражающаяся в изменении частоты, ритма или глубины дыхания. Каждая клетка нашего организма нуждается в кислороде. Если по различным причинам доставка кислорода нарушается, то повышение содержания углекислого газа в крови влияет на дыхательный центр и он «дает команду» организму дышать чаще», — приводит слова врача Life.ru.

Учащенное дыхание может быть связано с сердечными, легочными заболеваниями, а также с различными метаболическими состояниями, аллергическими реакциями и нервно-психическим состоянием человека. По словам врача, одной из причин одышки является механическое препятствие для поступления воздуха в легкие, что происходит при тяжелых аллергических реакциях, сопровождающихся отеком гортани. Инородное тело, попавшее в гортань или бронхи, также вызовет одышку и кашель, добавила Чернядьева.

Проблема с дыхательными путями также является причиной частого дыхания. Так, бронхи могут быть забиты мокротой при бронхите или спазмированы и сжаты при приступе бронхиальной астмы. Но, если одышка возникла внезапно и сопровождается болью в груди, учащенным сердцебиением, отеком одной ноги, возможно, в легкие попал сгусток крови из вен нижних конечностей. Это называется тромбоэмболией легочной артерии.

Заставит организм дышать чаще также и пневмония. Одышка в сочетании с высокой температурой требует неотложного врачебного вмешательства, проведение рентгеновского исследования или КТ грудной полости. Как подчеркнула врач, чаще всего встречается именно «сердечная» причина одышки. В этом случае сердце, как насос, не в состоянии обеспечить адекватную доставку кислорода к тканям.

Это может быть и ишемическая болезнь сердца — ситуация, когда сосуды сужены атеросклеротическими бляшками. Собеседница Лайфа пояснила, что в таком случае одышка возникает при нагрузке, подъёме в гору или по лестнице. Потребность в кислороде при нагрузке возрастает, а изменённые сосуды не дают возможности для адекватного увеличения кровотока. Миокардиты, перикардиты тоже могут сопровождаться нехваткой воздуха, болями в груди и нередко повышением температуры тела.

Кроме прочего, одышка может быть связана с анемией, продолжила кардиолог. Организму не хватает гемоглобина — переносчика кислорода, и в качестве компенсации могут участиться и сердцебиение, и дыхание. На дыхание влияет и нервная система: такие состояния, как панические атаки, истерия часто сопровождаются чувством нехватки воздуха. При приступе истерии частота дыхания может достигать 60-80 раз в минуту, указала доктор.

«Таким образом, причин у одышки может быть очень много и требуется помощь специалиста. Если одышка возникла внезапно в покое, если сопровождается болями в груди и/или лихорадкой, к врачу нужно обратиться незамедлительно», — резюмировала Чернядьева.