Кардиолог назвала пять признаков проблем с сердцем

Врач-кардиолог Анна Кореневич в новом выпуске на своем канале в YouTube перечислила пять признаков, которые могут говорить о наличии проблем с сердцем.

«Первый признак — это когда человек не может выполнять физическую нагрузку, которую выполнял раньше. Появляются усталость и одышка. Регулярные физические упражнения становятся все тяжелее и тяжелее. Если при физической активности возникает тяжесть и жжение в груди, а при остановке эти признаки ослабляются или проходят, то это признак ишемической болезни сердца», — отмечает врач.

Стоит обратить внимание и на отеки ног в вечернее время. Это также сигнализируют о сердечной недостаточности. Косвенно о проблемах с сердцем говорят перебои работы сердца и нарушения ритма.

Кардиолог рекомендует срочно обратиться к врачу, если у вас резкая прибавка в весе (более 800 и 1000 граммов за сутки). Это происходит из-за задержки жидкости, что также является одной из причин сердечной недостаточности.