Кардиолог назвал неочевидные причины развития поражения клапанов сердца

Врач Евгений Евсеев предупредил, что одышка может говорить о проблеме с клапаном сердца.

«У каждого поражения клапана свои симптомы. Бывает врожденная патология клапана сердца, бывает приобретенная. То есть врожденные — это особенности формирования клапанов и различные виды патологий. Это либо стеноз, либо недостаточность. Наиболее частый симптом заболевания — одышка при нагрузке. То есть это нехватка воздуха. Когда уже запущенный порок, могут развиваться нарушения ритма сердца. В частности, мерцательная аритмия при сильно выраженном и запущенном пороке. Поэтому основной симптом — это одышка, но при аортальном пороке могут быть и боли в сердце, потери сознания. Патология обычно лечится оперативным путем, когда медикаментозные методы уже не работают. Операция может быть как пластической, когда сохраняется свой клапан, так и подразумевать замену на протез. Также внимательными следует быть людям, страдающим ревматизмом и инфекционными заболеваниями. Например, при воспалении легких осложнения могут отразиться на клапане сердца», — приводит слова Евсеева Life.ru.