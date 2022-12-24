Кардиолог назвал легкие способы снижения уровня холестерина без употребления таблеток

Кардиолог Айша Ибрагимова назвала легкие способы снижения уровня холестерина без употребления таблеток.

По словам эксперта, добиться этого можно за счет похудения, особенно людям с абдоминальным ожирением.

«Признаков, по которым можно определить повышенный уровень холестерина, нет. Только если у вас не семейная гиперхолестеринемия. Поэтому важно всем женщинам старше 50 лет, а мужчинам — старше 40 лет сдать развернутый липидный профиль с определением сердечно-сосудистого риска. Сердечно-сосудистый риск — это ваша индивидуальная вероятность в ближайшие 10 лет перенести острый инсульт, инфаркт и т.д.», — цитирует Ибрагимову Life.ru.

Кроме того, следует ограничить употребление мучных изделий, кексов, пирогов, круассанов. Стоит исключить овощи, приготовленные со сливочным маслом или сливками, а также пирожные, мороженое, фруктозу, газировку. Среди повышающих холестерин продуктов — сосиски, колбасы, бекон, субпродукты, ребра, хот-доги и продукты из жирного молока.

Следует включить в свой рацион цельнозерновые продукты, сырые и приготовленные овощи, бобовые, свежие и замороженные фрукты, постную и жирную рыбу, птицу (без кожи), обезжиренное молоко и йогурты.