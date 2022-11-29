Кандидат наук объяснила, почему регулярные тренировки могут не дать результата

Кандидат педагогических наук и доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Меркулова объяснила, почему регулярные тренировки могут не принести результата.

По ее словам, ошибкой может стать отсутствие плана занятий. Также важно обращаться за помощью к тренеру, который может адекватно рассчитать силы человека и распределить их на долгое время.

«Следуя желанию заниматься двигательной активностью, зачастую люди ожидают скорых и безупречных результатов от занятий. И всем свойственно иногда ошибаться, что поправимо. Для любителей фитнеса и самостоятельно занимающихся весьма сложно определить достаточный уровень нагрузки. Главное, для чего вы тренируетесь, — это поддержание здоровья на должном уровне и достижение новых вершин в фитнесе. Как определить свой уровень нагрузки? Есть простой способ: если во время тренировки вы свободно разговариваете с другими посетителями, больше часа занимаетесь на беговой дорожке или другом тренажере, глядя в телевизор, вы тренируетесь недостаточно интенсивно.

Жажда скорейшего результата ведет к тому, что многие занимающиеся жертвуют техникой, чтобы поднять больший вес. В конечном итоге плохая техника и большой вес приводят к травмам. В этом случае рекомендация одна: каждую свою высоту, в том числе в поднятии тяжестей, нужно набирать постепенно, тогда она имеет смысл и обязательно дает результат. Невозможно дать рекомендации по подбору веса в этой статье, потому что рабочий вес обязательно зависит от пола, возраста, веса, уровня подготовленности занимающегося», — приводит Life.ru слова Меркуловой.

Ранее в одном из мужских журналов в США объяснили, сколько времени нужно на тренировки для здоровья.