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Какую головную боль запрещено терпеть? Ответил врач

Врач объяснил, какую головную боль запрещено терпеть
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Не стоит игнорировать пульсирующую головную боль.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Александр Комаров заявил, что нельзя игнорировать пульсирующую локальную головную боль при нарушении сознания и температуре. Это опасно для жизни человека.

«Опасная вещь, которая может сопровождаться головной болью, — это внутримозговые аневризмы, особенно у людей с повышенным давлением. Головная боль в таком случае будет пульсирующая. Может быть инфекционная боль, связанная с менингитом или с инфекционными вирусами головного мозга и оболочек. При опухоли мозга боль локальна. Она может сопровождаться потерей сознания и, возможно, эписиндромом», — приводит слова Комарова «Москва 24».

При любой головной боли стоит проконсультироваться с врачом. Особенно, если болевые ощущения возникают периодически. Также стоит обратиться к специалистам, если головная боль возникла впервые.

Отмечается, что головная боль может предвещать инсульт, воспаление мозговых оболочек головного мозга с образованием абсцесса и со смертью.

Головная боль. Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/04052022/456457?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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