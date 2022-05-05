Какую головную боль запрещено терпеть? Ответил врач

Врач-невролог Александр Комаров заявил, что нельзя игнорировать пульсирующую локальную головную боль при нарушении сознания и температуре. Это опасно для жизни человека.

«Опасная вещь, которая может сопровождаться головной болью, — это внутримозговые аневризмы, особенно у людей с повышенным давлением. Головная боль в таком случае будет пульсирующая. Может быть инфекционная боль, связанная с менингитом или с инфекционными вирусами головного мозга и оболочек. При опухоли мозга боль локальна. Она может сопровождаться потерей сознания и, возможно, эписиндромом», — приводит слова Комарова «Москва 24».

При любой головной боли стоит проконсультироваться с врачом. Особенно, если болевые ощущения возникают периодически. Также стоит обратиться к специалистам, если головная боль возникла впервые.

Отмечается, что головная боль может предвещать инсульт, воспаление мозговых оболочек головного мозга с образованием абсцесса и со смертью.