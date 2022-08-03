Диетолог рассказал о проблемах с либидо у мужчин из-за пива

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, какой вред наносит пиво мужчинам. По его словам, этот пенный напиток считается источником большого количества жидкости и лишних калорий, что очень опасно для здоровья.

«Часто жидкие калории являются причиной быстрого набора лишнего веса, потому что часто человек не считает высококалорийные напитки за еду и не понимают, что по калорийности бутылка пенного может равняться половине шоколадки, что значительно много для жидкости», — приводит слова специалиста «Известия».

У мужчин, которые регулярно пьют пиво, появляется пивной живот. Это происходит из-за увеличения висцерального жира. Он опасен из-за риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. У любителей пива часто замечается снижение либидо и увеличение молочных желез.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева объяснила, как употребление алкоголя влияет на набор лишнего веса.